"لنا عودة".. رسالة من نبيل عماد لجماهير الزمالك

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

نبيل عماد - بعثة الزمالك

وجه نبيل عماد لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه وشكرهم على وقوفهم بجواره في المحن.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقرر رئيس دولة الإمارات العفو عن عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد ثلاث بالزمالك المحتجز على هامش أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال نبيل عماد عبر إنستجرام ستوري:

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"الحمد لله.. أولا أشكر كل جمهور الزمالك العظيم التي مهما اتحدث عنهم لن أوفيهم حقهم على وقفوهم معي".

"دائما معدن جماهير الزمالك الأصيل يظهر في المحن قبل الفرح".

"شكرا لزملائي في الفريق، شكرا لمجلس إدارة النادي بالكامل بقيادة حسين لبيب".

"شكرا لكل فرد منهم على موقفهم الرائع الذي أثبت فعلا معنى أن الزمالك هو عائلة واحدة. ولنا عودة".

وأنهى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات خروج الثلاثي وعودته إلى مصر.

ووصل ثلاثي الزمالك إلى مصر رفقة حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت نجاح التواصل بين المسؤولين في الدولتين في إنهاء أزمة الثلاثي.

ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الساعات المقبلة إلى مصر.

كان القضاء الإماراتي قرر الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

وقالت دائرة القضاء بأبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس":

"قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدزالتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري"

"وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابطالتنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

نبيل عماد الزمالك السوبر المصري
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