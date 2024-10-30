أحمد سامي: حققنا الأهم أمام حرس الحدود.. والزمالك أكثر جاهزية

يرى أحمد سامي مدرب سموحة أن فريقه حقق الأهم بالفوز على حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وفاز سموحة على حرس الحدود 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقال أحمد سامي مدرب سموحة عبر أون تايم سبورتس: "الفوز بأول مباراة في الدوري يمنحنا دفعة قوية. حاولنا المبادرة بالهجوم لعدم معرفتنا الكافية بطريقة لعب حرس الحدود ونجحنا في ذلك".

وأضاف مدرب سموحة "تركنا الاستحواذ للمنافس في الجزء الأخير من المباراة وهذا على عكس المتفق عليه مع اللاعبين ولكن ألتمس لهم العذر لأننا في بداية الموسم".

وأتم "دعمنا الفريق بشكل جيد جدا. وتنتظرنا مواجهة صعبة للغاية أمام الزمالك الأكثر جاهزية بعدما خاض بطولتي السوبر المصري والإفريقي".

وسجل محمود صابر وعبد الكبير الوادي وحسام حسن أهداف سموحة.

فيما أحرز محمد أشرف روقا هدف حرس الحدود الوحيد من ركلة جزاء.

المباراة شهدت تسجيل 3 صفقات جديدة للأهداف.

سموحة حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك بالجولة الثانية.

بينما سيبحث حرس الحدود عن النقطة الأولى عندما يواجه الاتحاد السكندري بالجولة الثانية.