بعد فيديو موحد من اللاعبات.. اتحاد السلاح يرد على حقيقة التمييز

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

ندى حافظ - سلاح السابر

رد الاتحاد المصري للسلاح على فيديو لاعبات المنتخب الذي يتهم الاتحاد بالتمييز ضدهن واستبعادهن من الاستمرار في خوض المنافسات.

وكانت قد انتشرت أنباء عن استبعاد اتحاد السلاح لندى حافظ بسبب خوض منافسات أولمبياد باريس أثناء حملها دون الإبلاغ، لكن نفى الاتحاد أن يكون القرار خاص بها فقط لكنه قرار بالاعتماد على الناشئات.

ونشرت لاعبات منتخب مصر فيديو موحد تحت عنوان "أتمنى اللعب لمنتخب مصر دون تمييز".

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ورد الاتحاد المصري في بيان رسمي جاء كالآتي: "يؤكد الاتحاد المصري أنه لا يوجد أي تمييز في أي قرار من قراراته المتخذة".

وتابع "كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار باستبعاد أو إقصاء أي لاعب".

وشدد البيان "قرار مجلس الإدارة خاص بالتركيز على الناشئات في المرحلة الحالية هو قرار فني بحث، وذلك لأهمية الإعداد الجيد للمشاركة في أولمبياد الشباب بالسنغال 2026، بسبب توقع الاتحاد لتحقيق الناشئات أكثر من ميدالية أولمبية في هذه الدورة".

وكشف "اختيار اللاعبات المشاركات في تمثيل مصر في البطولات الخارجية لمرحلتي الناشئات والعمومي يخضع للوائح المنظمة للمشاركات الخارجية والتصنيف المحلي والمستوى الفني قبل السفر".

واختتم البيان "سيتم البدء في المشاركات الخارجية وفقا للقواعد المنظمة فور توافر البند المالي، وذلك لأهمية حفاظ المنتخبات الوطنية على تصنيفها المتقدم عالميا".

وشارك في فيديو اللاعبات المتضررة من قرار الاتحاد كل من: ندى حافظ - يارا الشرقاوي - ناردين إيهاب - نور هاني - شيرويت جابر - نورا منير - مريم الزهيري - منة هاني - نهى الشايب - لجين الفرماوي - مريم الدغيدي - ميرنا هاني - آية مهدي.

ولعبت ندى في أولمبياد باريس أثناء حملها في الشهر السابع.

ووصلت ندى إلى دور الـ 16 من منافسات فردي سلاح السابر قبل أن تخسر من الكورية جيون هايونج بنتيجة 15-7.

وأوضح الاتحاد المصري للسلاح من خلال بيان سابق أن قرار مجلس الإدارة هو الاعتماد على الناشئات في الفترة المقبلة وعدم ضم لاعبات فوق 23 عاما من أجل صناعة جيل جديد للسلاح المصري استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأفاد الاتحاد أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل أولمبياد باريس.

ونفى الاتحاد أن القرار ضد ندى حافظ فقط، بل لـ9 لاعبات أخريات شاركن في أولمبياد باريس.

وشدد الاتحاد أن هناك خطة وهي الاعتماد على المميزات في الفترة المقبلة ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن استبعاد ندى حافظ أو أي لاعبة أخرى، وأي قرارات تصدر سيتم الإعلان عنها.

اتحاد السلاح السلاح ندى حافظ
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