حصول أحمد مجدي على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

أحمد مجدي - بعثة الزمالك

أعلن أحمد مجدي مدرب الزمالك حصوله على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويستعد مجدي مع الزمالك لبداية موسم جديد من الدوري المصري بلقاء البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وكتب مجدي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله وكان فضل الله عليك عظيما".

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وأضاف "حصولي على الرخصة UEFA A بعد رحلة طويلة سنة كاملة بين امتحانات نظرية وعملية".

وأتم "إن شاء الله مكمل الرحلة إلى الرخصة النهائية".

وسافر مجدي في ديسمبر 2023 إلى ويلز من أجل الحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم .

وعمل مجدي في الجهاز الفني في الزمالك مع كل من جوزيه جوميز وخوان كارلوس أوسوريو ومعتمد جمال.

وخلال تلك الفترة توُج مجدي البالغ 38 عاما بلقبي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

أحمد مجدي مدرب الزمالك الزمالك
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