حصول أحمد مجدي على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي

أعلن أحمد مجدي مدرب الزمالك حصوله على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويستعد مجدي مع الزمالك لبداية موسم جديد من الدوري المصري بلقاء البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وكتب مجدي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله وكان فضل الله عليك عظيما".

وأضاف "حصولي على الرخصة UEFA A بعد رحلة طويلة سنة كاملة بين امتحانات نظرية وعملية".

وأتم "إن شاء الله مكمل الرحلة إلى الرخصة النهائية".

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وسافر مجدي في ديسمبر 2023 إلى ويلز من أجل الحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم .

وعمل مجدي في الجهاز الفني في الزمالك مع كل من جوزيه جوميز وخوان كارلوس أوسوريو ومعتمد جمال.

وخلال تلك الفترة توُج مجدي البالغ 38 عاما بلقبي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.