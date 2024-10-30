حصول أحمد مجدي على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 20:50
كتب : FilGoal
أعلن أحمد مجدي مدرب الزمالك حصوله على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ويستعد مجدي مع الزمالك لبداية موسم جديد من الدوري المصري بلقاء البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل.
وكتب مجدي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله وكان فضل الله عليك عظيما".
وأضاف "حصولي على الرخصة UEFA A بعد رحلة طويلة سنة كاملة بين امتحانات نظرية وعملية".
وأتم "إن شاء الله مكمل الرحلة إلى الرخصة النهائية".
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وسافر مجدي في ديسمبر 2023 إلى ويلز من أجل الحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم .
وعمل مجدي في الجهاز الفني في الزمالك مع كل من جوزيه جوميز وخوان كارلوس أوسوريو ومعتمد جمال.
وخلال تلك الفترة توُج مجدي البالغ 38 عاما بلقبي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.
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