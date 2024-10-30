كرة سلة - التأهل لربع النهائي.. سيدات الأهلي تواصلن الفوز في تصفيات إفريقيا

واصلت سيدات الأهلي تألقهن في منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية.

وتغلبت سيدات الأهلي على فريق جي كيه دولفين الأوغندي بنتيجة 100-61 في ختام دور المجموعات.

وتستضيف دولة السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية في ديسمبر المقبل.

وتقام تلك المرحلة من ثلاث مجموعات وتتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي، إذ يلعب صاحب المركز الأول مع الثامن، بينما الثاني مع السابع وهكذا.

وجاءت مواعيد ونتائج مباريات سيدات سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا كالآتي:

الإثنين 28 أكتوبر: الأهلي 145-52 فيانا كوينز التنزاني

الثلاثاء 29 أكتوبر: الأهلي 134-35 يانج سيسترز البوروندي (5 مساء)

الأربعاء 30 أكتوبر: الأهلي 100-61 جي كيه دولفين الأوغندي (11 صباحا)

الخميس 31 أكتوبر: ربع النهائي

الجمعة 1 نوفمبر: نصف النهائي

السبت 2 نوفمبر: النهائي

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تصدرت نادين سلعاوي لاعبة الأهلي جدول ترتيب هدافات التصفيات برصيد 70 نقطة من 3 مباريات.

ويأتي خلفها في المركز الثاني رنيم الجداوي بـ 63 نقطة.

ويقود فريق سيدات الأهلي لكرة السلة، طارق خيري المدير الفني.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وتضم قائمة سيدات الأهلي لكرة السلة 12 لاعبة وهن:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - فريدة وائل - رضوى محمد - تمارا نادر - يارا أسامة - جايدا خالد - باولينا هيرسلير - نديوما كين.

ولم يسبق لفريق سيدات الأهلي التتويج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة من قبل.