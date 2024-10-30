محمود صابر: البدايات تصنع الفارق.. وأحاول استغلال هذه الموهبة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

محمود صابر - سموحة ضد حرس الحدود

شدد محمود صابر لاعب سموحة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب حرس الحدود.

وقاد صابر سموحة للفوز على حرس الحدود 3-1 في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال محمود صابر عبر أون تايم سبورتس: "حققنا الأهم أمام حرس الحدود في انطلاقة الدوري خاصة أن البدايات تصنع الفارق".

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وأضاف "أحاول استغلال موهبة التسديد من مسافات بعيدة، وأعمل على تطوير نفسي بشكل مستمر".

وأتم "انتقالي إلى سموحة؟ أنا أركز في الملعب فقط، وما يقدره الله لي دائما يحمل الخير".

وانتقل صابر إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم معارا من بيراميدز.

وحصل محمود صابر على جائزة رجل مباراة سموحة أمام حرس الحدود.

وسجل محمود صابر وعبد الكبير الوادي وحسام حسن أهداف سموحة.

فيما أحرز محمد أشرف روقا هدف حرس الحدود الوحيد من ركلة جزاء.

المباراة شهدت تسجيل 3 صفقات جديدة للأهداف.

سموحة حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك بالجولة الثانية.

بينما سيبحث حرس الحدود عن النقطة الأولى عندما يواجه الاتحاد السكندري بالجولة الثانية.

محمود صابر سموحة الدوري المصري
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