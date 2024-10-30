3 صفقات جديدة سجلت.. سموحة يكتب أول انتصارات الدوري بالفوز على حرس الحدود

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

عبد الكبير الوادي - سموحة ضد حرس الحدود

حقق سموحة الانتصار الأول في منافسات الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة الدوري.

وفاز سموحة على حرس الحدود 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وسجل محمود صابر وعبد الكبير الوادي وحسام حسن أهداف سموحة.

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فيما أحرز محمد أشرف روقا هدف حرس الحدود الوحيد من ركلة جزاء.

المباراة شهدت تسجيل 3 صفقات جديدة للأهداف.

وانضم محمود صابر معارا من بيراميدز، فيما عاد عبد الكبير الوادي مجددا لسموحة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مودرن سبورت.

في المقابل خاض محمد أشرف روقا أولى مبارياته مع حرس الحدود قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

سموحة حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك بالجولة الثانية.

بينما سيبحث حرس الحدود عن النقطة الأولى عندما يواجه الاتحاد السكندري بالجولة الثانية.

وصف المباراة

بدأ سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى حرس الحدود بحثا عن تسجيل الهدف الاول مبكرا.

وسدد محمود صابر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود الزنفلي ببراعية في الدقيقة الثانية.

وعاد صابر ليهدد مرمى سموحة بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد خارج الإطار.

وبعد محاولات عديدة نجح محمود صابر في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 34.

وكثف حرس الحدود محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وسدد محمود ممدوح كرة قوية مرت أعلى مرمى الهاني سليمان.

وحصل حرس الحدود على ركلة جزاء نجح محمد أشرف روقا في تسديدها بنجاح في الدقيقة 45.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لنادي سموحة بعد تسديدة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك في الدقيقة 50.

ومع بداية الشوط الثاني وجه أحمد عماد لاعب حرس الحدود ضربة رأسية مرت بجوار المرمى.

وتابع حسام حسن كرة داخل منطقة الجزاء سجل من خلالها الهدف الثالث لنادي سموحة.

ودفع محمد يوسف مدرب حرس الحدود بعمرو جمال الذي سجل سريع ولكنه كان في موقف تسلل.

وأهدر محمود ممدوح فرصة جديدة للتسجيل بعدما سدد كرة علت مرمى سموحة.

الدوري المصري حرس الحدود سموحة محمود صابر
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