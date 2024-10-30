التشكيل - عماد فتحي أساسي مع طلائع الجيش.. و3 صفقات جديدة بـ المصري

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

أعلن فريقا طلائع الجيش والمصري التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة بينهما.

ويستضيف ملعب السويس الجديد مواجهة طلائع الجيش ضد المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد عبد الرحمن - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حميد ماو - إسلام محارب - عماد فتحي.

الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

بينما تشكيل المصري جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد - كريم العراقي - باهر المحمدي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة - خالد الغندور - محمد مخلوف - أحمد القرموطي.

الهجوم: صلاح محسن - فخر الدين بن يوسف.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 55 نقطة وتأهل لخوض منافسات الكونفدرالية.

بينما طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

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