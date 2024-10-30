كهربا: سيظل الأهلي بجمهوره وشخصيته يصنع فجوة بينه وبين أي منافس

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

كهربا - رامي ربيعة - كأس إنتركونتينينتال

أشاد محمود كهربا مهاجم الأهلي بناديه بعد التتويج بلقب كأس نصف العالم عقب التغلب على العين الإماراتي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة، ليتأهل الفريق للمنافسة على كأس التحدي بنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الحمد لله سيظل الأهلي بجمهوره وشخصيته وروح (الفانلة) الحمراء يصنع فجوة بينه وبين أي منافس".

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وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر أمام المتأهل من مواجهة باتشوكا بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية.

الأهلي كهربا كأس إنتركونتينينتال
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