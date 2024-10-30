إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم

أعرب إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي عن سعادته بعد التسجيل في كأس إنتركونتينينتال وقيادة فريقه لنصف النهائي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة، ليتأهل الفريق للمنافسة على كأس التحدي بنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وسجل إمام عاشور هدفا في فوز الأهلي، وكان قد سبق له التسجيل من قبل في كأس العالم للأندية بنظامها القديم العام الماضي.

وقال إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "قبل الأهلي مجرد المشاركة في البطولات كان حلم بالنسبة لي".

وتابع "أن أشارك ويكرمني الله بالتسجيل ثم تحقيق الكأس فهذا أمر كبير جدا".

وشدد "لذلك قلتها من قبل وسأكررها مع الأهلي، أحلم وما تتمناه سيتحقق".

واختتم إمام عاشور "نحن أبطال نصف الكرة الأرضية، نحن الأهلي".

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وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر أمام المتأهل من مواجهة باتشوكا بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية.