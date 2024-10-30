مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات

أشاد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بتتويج فريقه بلقب كأس نصف العالم لقارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهاديء.

وتغلب الأهلي على فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة، ليتأهل الفريق للمنافسة على كأس التحدي بنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وقال خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "النادي الأهلي بدون تلك الجماهير لم يكن ليصبح النادي الأهلي".

وتابع "الجمهور لا يقبل إلا أن يكون رقم 1، خسارة بطولة بركلات الترجيح ورأينا (الدنيا قامت) لكن الحمد لله على الانتصارات والحصول على الجوائز المالية بالدولار أهم شيء الآن".

وأضاف "الأهلي دائما مصدر سعادة المصريين، وعند التعثر بوعكة صغيرة مثل السوبر الإفريقي يستعيد الفريق رونقه سريعا والحمد لله تم تكليل مجهوداتنا بنجاح بتحقيق لقبين في أسبوع واحد".

وشدد "أبارك لرجال النادي الأهلي ومجلس الإدارة، النادي الأهلي ليس قلعة رياضية فقط ولكن مؤسسة وكيان عظيم يخدم مصر وكثير من القطاعات في الدولة، وبذلك هو ليس فقط نادي رياضي".

وكشف مرتجي "واجهنا ريال مدريد في المغرب وكان الأمر قريبا جدا، ونتمنى الوصول لنهائي كأس إنتركونتينينتال، واللعب أمامهم شرف كبير جدا واعتبر ريال مدريد أعظم فريق في العالم".

وبسؤاله عن إمام عاشور أوضح "كمشجع وليس مسؤول، إمام عاشور من أعظم الصفقات التي أبرمها الأهلي، هو لاعب نادر ولا يوجد مثله الكثير هو فقط (مستعجل) على نفسه لكن هو من أفضل الصفقات خلال 10 سنوات ماضية".

وأضاف "محمد رمضان يكفي أنه تلميذ الراحل طارق سليم، ولا نريد بخس حق مديري الكرة من قبل مثل سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وسامي قمصان، وإن شاء الله القادم أفضل".

وعن المدير الفني أجاب "علاقتي بمارسيل كولر علاقة صداقة وليست علاقة عمل، لا أتحدث مع كولر في أي شيء يخص العمل لأنها ليست من اختصاصاتي، وهو رجل مخلص جدا لعمله ولا يبخل أبدا من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

أما عن مراجعة كولر لنفسه سريعا شدد "من يعمل وخلفه جماهير مثل جماهير الأهلي لا يمكن أن يكابر وبالتأكيد يراجع نفسه سريعا".

واختتم خالد مرتجي تصريحاته "لم نكن في مستوانا بمواجهة السوبر الإفريقي، وبالرغم من ذلك خسرنا بركلات الترجيح".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر أمام المتأهل من مواجهة باتشوكا بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية.