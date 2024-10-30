مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب قارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهاديء

أشاد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بتتويج فريقه بلقب كأس نصف العالم لقارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهاديء.

وتغلب الأهلي على فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة، ليتأهل الفريق للمنافسة على كأس التحدي بنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وقال خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "النادي الأهلي بدون تلك الجماهير لم يكن ليصبح النادي الأهلي".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب إنفانتينو يهنئ الأهلي بالفوز على العين

وتابع "الجمهور لا يقبل إلا أن يكون رقم 1، خسارة بطولة بركلات الترجيح ورأينا (الدنيا قامت) لكن الحمد لله على الانتصارات والحصول على الجوائز المالية بالدولار أهم شيء الآن".

وأضاف "الأهلي دائما مصدر سعادة المصريين، وعند التعثر بوعكة صغيرة مثل السوبر الإفريقي يستعيد الفريق رونقه سريعا والحمد لله تم تكليل مجهوداتنا بنجاح بتحقيق لقبين في أسبوع واحد".

وشدد "أبارك لرجال النادي الأهلي ومجلس الإدارة، النادي الأهلي ليس قلعة رياضية فقط ولكن مؤسسة وكيان عظيم يخدم مصر وكثير من القطاعات في الدولة، وبذلك هو ليس فقط نادي رياضي".

وكشف مرتجي "واجهنا ريال مدريد في المغرب وكان الأمر قريبا جدا، ونتمنى الوصول لنهائي كأس إنتركونتينينتال، واللعب أمامهم شرف كبير جدا واعتبر ريال مدريد أعظم فريق في العالم".

وبسؤاله عن إمام عاشور أوضح "كمشجع وليس مسؤول، إمام عاشور من أعظم الصفقات التي أبرمها الأهلي، هو لاعب نادر ولا يوجد مثله الكثير هو فقط (مستعجل) على نفسه لكن هو من أفضل الصفقات خلال 10 سنوات ماضية".

وأضاف "محمد رمضان يكفي أنه تلميذ الراحل طارق سليم، ولا نريد بخس حق مديري الكرة من قبل مثل سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وسامي قمصان، وإن شاء الله القادم أفضل".

وعن المدير الفني أجاب "علاقتي بمارسيل كولر علاقة صداقة وليست علاقة عمل، لا أتحدث مع كولر في أي شيء يخص العمل لأنها ليست من اختصاصاتي، وهو رجل مخلص جدا لعمله ولا يبخل أبدا من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

أما عن مراجعة كولر لنفسه سريعا شدد "من يعمل وخلفه جماهير مثل جماهير الأهلي لا يمكن أن يكابر وبالتأكيد يراجع نفسه سريعا".

واختتم خالد مرتجي تصريحاته "لم نكن في مستوانا بمواجهة السوبر الإفريقي، وبالرغم من ذلك خسرنا بركلات الترجيح".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر أمام المتأهل من مواجهة باتشوكا بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية.

فيفا الأهلي خالد مرتجي
نرشح لكم
تقرير إماراتي: بعد الخسارة من الأهلي.. كريسبو يواجه بركان الغضب ومطالبات برحيله كهربا: سيظل الأهلي بجمهوره وشخصيته يصنع فجوة بينه وبين أي منافس إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم إمام: نحتفل وقت البطولة فقط.. سنفهم رمضان قريبا وهذا سر رفع الخطيب للكأس بعد مطالب الإلغاء.. فيفا يعلن اسم الراعي الأول لكأس العالم للأندية 2025 إنفانتينو يهنئ الأهلي بالفوز على العين ياسر إبراهيم: نضحك من تصريحات أندية آسيا قبل مواجهة الأهلي ربيعة: البطل يظهر في الوقت الصعب.. وحققت 28 بطولة مع الأهلي
أخر الأخبار
إبراهيم نور الدين: نحن مثل حسام حسن لا يستطيع أحد إجبارنا على الرحيل في حال نجاحنا 3 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - حسام حسن يقرر إراحة صلاح والشناوي من معسكر نوفمبر 4 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - بمشاركة الأهلي.. ورشة عمل من فيفا في قطر قبل نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 9 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الإيطالي - لاوتارو هداف الأجانب.. إنتر ينتصر على إمبولي بثلاثية 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد سطوحي: دفعنا ثمن النقص العددي أمام المصري 52 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إماراتي: بعد الخسارة من الأهلي.. كريسبو يواجه بركان الغضب ومطالبات برحيله 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
السلاح - فوز قائمة طارق الحسيني في الانتخابات بالتزكية ساعة | رياضات أخرى
ميدو جابر: هدفنا تجميع أكبر عدد من النقاط.. وجمهور المصري يمنحنا الدوافع ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك