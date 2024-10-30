محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25

تقدم محمود صابر لاعب سموحة بالهدف الأول ضد حرس الحدود في افتتاح الدوري المصري موسم 2024-25.

وافتتح الموسم الجديد من الدوري بلقاء حرس الحدود وسموحة في استاد المكس بالإسكندرية.

وسجل صابر المُعار من بيراميدز لصفوف الموج الأزرق في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار محمود الزنفلي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سموحة بنتيجة 2-1.

وسجل محمد أشرف "روقا" هدف التعادل في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

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لكن عبد الكبير الوادي أعاد التقدم لسموحة بعد 4 دقائق وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وأصبح سموحة ثالث فريق يسجل صابر بقميصه في الدوري بعد بيراميدز وزد.

وكان يسرى وحيد قد افتتح أهداف الموسم الماضي بقميص طلائع الجيش في مواجهة البنك الأهلي في افتتاحية الدوري.