الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي

كشف نادي الرائد السعودي عن تفاصيل إصابة محترفه المغربي محمد فوزير.

محمد فوزير النادي : الرائد الرائد

وتعرض فوزير لإصابة قوية خلال مواجهة الرائد أمام الفتح بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأعلن الرائد عن إصابة فوزير بقطع في الرباط الصليبي، على أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وفاز الرائد على الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدت إصابة فوزير بالرباط الصليبي.

فوزير يلعب ضمن صفوف الرائد منذ صيف 2019 قادما من صفوف النصر.

صاحب الـ 32 عاما خاض مع الرائد 134 مباراة وسجل 36 هدفا وصنع 16.

وسبق لفوزير اللعب في الفتح الرباطي واتحاد طنجة بالدوري المغربي والنصر وأحد بالدوري السعودي قبل انتقاله للرائد.