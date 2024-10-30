دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 17:49

كتب : FilGoal

نوري شاهين مدرب دورتموند

ترفض إدارة بوروسيا دورتموند الألماني التخلي عن خدمات نوري شاهين مدرب الفريق.

وودع دورتموند كأس ألمانيا بعد السخارة أمام مضيفه فولفسبورج بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات للصحفيين: "مستقبل شاهين؟ لا شيء. سنقف معا، وسنجتاز هذه المحنة".

أخبار متعلقة:
بهدف قاتل في الوقت الإضافي.. دورتموند يودع كأس ألمانيا شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند مؤتمر أنشيلوتي: أفضل رؤية مبابي يسجل على أن يضغط.. والرد على خوف دورتموند من الجواسيس دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري

وأضاف "هذه ليست حالة لم يتعامل معها بوروسيا دورتموند في الماضي".

وأحرز يوناس ويند هدف الفوز لفولفسبورج على دورتموند في الدقيقة 116.

وتلقى دورتموند الهزيمة الثالثة تواليا تحت قيادة نوري شاهين بعد االخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وأوجسبورج في الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند نوري شاهين
نرشح لكم
بنزيمة: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. ورودري لا يبهرني مثله بهدف قاتل في الوقت الإضافي.. دورتموند يودع كأس ألمانيا مواعيد مباريات الأربعاء 30 أكتوبر - انطلاق الدوري المصري.. وتوتنام يواجه مانشستر سيتي نابولي يفوز على ميلان بثنائية ويبتعد في الصدارة خبر في الجول – مسؤولو الزمالك ينهون إجراءات الإفراج عن ثلاثي الفريق في الإمارات رئيس فرانس فوتبول: ربما أثر الكلاسيكو على فرص فينسيسوس في الكرة الذهبية التعاقد مع البديل تم سريعا.. سبورتنج لشبونة يعلن رحيل أموريم لتدريب مانشستر يونايتد جوارديولا يعلق على مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية
أخر الأخبار
عودة ثلاثي الزمالك من الإمارات إلى القاهرة 18 دقيقة | الدوري المصري
"أعظم جمهور في الكوكب".. رسالة من مصطفى شلبي لجماهير الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
3 صفقات جديدة سجلت.. سموحة يكتب أول انتصارات الدوري بالفوز على حرس الحدود 44 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عماد فتحي أساسي مع طلائع الجيش.. و3 صفقات جديدة بـ المصري 45 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: سيظل الأهلي بجمهوره وشخصيته يصنع فجوة بينه وبين أي منافس ساعة | كأس العالم للأندية
تغريم وإيقاف مصر للمقاصة عن القيد بسبب شيميليس بيكيلي ساعة | الكرة المصرية
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر ساعة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر