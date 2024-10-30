دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 17:49
كتب : FilGoal
ترفض إدارة بوروسيا دورتموند الألماني التخلي عن خدمات نوري شاهين مدرب الفريق.
وودع دورتموند كأس ألمانيا بعد السخارة أمام مضيفه فولفسبورج بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة.
وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات للصحفيين: "مستقبل شاهين؟ لا شيء. سنقف معا، وسنجتاز هذه المحنة".
وأضاف "هذه ليست حالة لم يتعامل معها بوروسيا دورتموند في الماضي".
وأحرز يوناس ويند هدف الفوز لفولفسبورج على دورتموند في الدقيقة 116.
وتلقى دورتموند الهزيمة الثالثة تواليا تحت قيادة نوري شاهين بعد االخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وأوجسبورج في الدوري الألماني.
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