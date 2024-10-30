ريليفو: مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد قد تتأجل بسبب إعصار دانا

ذكرت منصة ريليفو أن الشكوك تحوم حول إقامة مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني السبت المقبل في موعدها بسبب الأحداث المأساوية التي تمر بها إسبانيا.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

وأوضح التقرير أن هناك احتمالات كبيرة أن يتم تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد بعد الأحداث المأساوية التي وقعت بسبب الفيضانات في جنوب شرق إسبانيا.

وأضاف التقرير أن كارلوس مازون الرئيس الإقليمي لفالنسيا قد يعلن الحداد الرسمي في كل أنحاء المقاطعة، مما يثير الشكوك حول إمكانية إقامة المباراة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني في ملعب ميستايا.

من جهته، أفاد ريال مدريد في بيان يوم الاربعاء "يتقدم نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته تعازيهم لأسر والمقربين من الضحايا الذين قتلوا بسبب العاصفة التي تعاني منها العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة في فالنسيا وألباسيتي".

وأضاف البيان "يُعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع السكان المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه".

موافقة على تأجيل لقاء الكأس

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب نادي فالنسيا بتأجيل مباراته ضد بارلا إسكويلا في كأس ملك إسبانيا بسبب إعصار دانا.

وكان من المقرر أن يحل فالنسيا ضيفا على بارلا في مدريد في الدور الأول لكأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "نظرا للعواقب الخطيرة لإعصار دانا التي تعيشها مقاطعة فالنسيا قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة بارلا إسكويلا وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا والتي كان من المقرر أن تلعب يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "ستقام المباراة مساء يوم الأربعاء 6 نوفمبر".

وعبر نادي فالنسيا عن امتنانه لقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأيضا لدعم نادي بارلا إسكويلا.

ويعتبر النادي أن التأجيل هو القرار الأمثل بسبب العواقب الوخيمة لعاصفة دانا التي تشهدها مقاطعة فالنسيا، والتوصيات بتجنب السفر وقطع الاتصالات مع مدريد.

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