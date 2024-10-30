تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد حرس الحدود.

ويلتقي سموحة مع حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز على استاد الإسكندرية.

ويشهد التشكيل مشاركة الهاني سليمان في موسمه الـ 17 على التوالي بالدوري المصري.

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ويشارك محمود صابر كأساسي لأول مرة بعد انضمامه للفريق على سبيل الإعارة قادما من بيراميدز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر – محمد كناريا.

الوسط: أبو بكر ليادي – دوكو دودو – محمود صابر.

الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكبير الوادي.

وصعد حرس الحدود حديثا من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

سموحة حرس الحدود الدوري المصري
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