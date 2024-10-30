مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب

شدد مروان عطية لاعب الأهلي على أنه يبذل الكثير من الجهد للحفاظ على مكانه في فريقه ومنتخب مصر.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وقال مروان عطية عبر قناة إم بي سي مصر: "أكرم توفيق إذا طلبت منه اللعب في حراسة المرمى سيفعل ذلك".

وأضاف "كولر هو من يحدد مسدد ركلات الجزاء في كل مباراة، وكنت أتمنى تسديد ركلة الجزاء أمام العين".

وأكمل "ألعب في ناد كبير وإذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الملعب ولذلك يجب أن أجتهد وأقاتل في التدريبات وأحافظ على المكانة التي وصلت لها في الأهلي ومنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "تدربت مع حسام حسن موسمين في الاتحاد السكندري وهذا النادي بدونه لم أصل لما وصلت له، وفضل الاتحاد علي كبير جدا بعدما منحني فرصة الانتقال إلى الأهلي".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.