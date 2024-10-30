دوري المحترفين - فيفا يرفع إيقاف القيد عن بلدية المحلة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

احتفال بهدف حسام أشرف - بلدية المحلة

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عقوبة إيقاف القيد على نادي بلدية المحلة.

وخاطب فيفا النادي بخطاب يفيد برفع إيقاف القيد عن النادي بعد يوم واحد من العقوبة.

وكان بلدية المحلة تعرض لعقوبة إيقاف القيد برفقة أكثر من فريق مصري وهم الإسماعيلي والنجوم ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني.

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وهبط بلدية المحلة في الموسم الحالي لدوري المحترفين المصري بعد احتلاله المركز 17 في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

ولعب بلدية المحلة 3 مباريات في دوري المحترفين حتى الآن وخلالهم فاز في واحدة وتعادل في أخرى وخسر مباراة، بينما تأجلت الرابعة.

ويحتل بلدية المحلة حاليا المركز الـ 14 برصيد 4 نقط في دوري المحترفين.

بلدية المحلة دوري المحترفين
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