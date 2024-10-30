إمام: نحتفل وقت البطولة فقط.. سنفهم رمضان قريبا وهذا سر رفع الخطيب للكأس

يرى إمام عاشور لاعب الأهلي أن محمد رمضان المدير الرياضي للفريق يبذل الكثير من الجهد لمساعدة اللاعبين وتوفير كافة احتياجاتهم.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال إمام عاشور عبر قناة إم بي سي مصر: "لقطة إهداء الخطيب لرفع الكأس بعد مباراة العين الإماراتي كانت عفوية من الشناوي".

وأضاف "حمدت الله أن وسام مرر الكرة إلى طاهر أولا حتى أتمركز بشكل جيد وكنت أعرف أن طاهر سيلعب الكرة لي وجهزت نفسي جيدا لتسديدها في الشباك".

وأضاف "نحتفل وقت البطولة فقط، والآن سنبدأ الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري".

وواصل "لن أتحدث عن أي شخص ينتقدني أو يتحدث عني، أركز فقط في التدريبات والعمل وأجتهد حتى أظهر بشكل جيد".

وأكد "احتفلنا مع الجمهور بكأس البطولة وهذا حقهم لأن الجمهور يدعم لاعبي الأهلي بشكل مستمر".

وأوضح "كهربا لاعب كبير وطيب القلب واللاعبين وعدوه ببطولة السوبر المصري وأوفينا بالوعد".

وشدد "محمد رمضان يتعامل مع كل اللاعبين بنفس الطريقة وكأننا أولاده، هو محترم جدا ويدعمنا ولا يوجد أي تجاوزات في الفريق وقريبا سيفهم كل اللاعبين طريقته وسنحاول مساعدته لأنه لم يقصر في أي شيء".

وأتم تصريحاته "الروح بين اللاعبين في الأهلي مثالية سواء من يشارك أو لا يشارك وهذا هو سر نجاح الفريق".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.