بعد مطالب الإلغاء.. فيفا يعلن اسم الراعي الأول لكأس العالم للأندية 2025

بعدما طالب البعض بإلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2025 بسبب عدم وجود رعاة.. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اسم الراعي الأول للبطولة يوم الأربعاء.

وأصبحت شركة هايسنس الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الألكترونية أول شريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية، حسب بيان فيفا.

وأفاد فيفا في يبان: "شركة هايسنس الصينية ترعى كأس العالم للأندية، وذلك على خلفية العلاقة المستمرة بين الطرفين منذ 7 سنوات".

وأضاف البيان "يأتي هذا الاتفاق ليمهد الطريق لمزيد من صفقات الرعاية للبطولة الجديدة، والمقرر الإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وأعلن عن هذه الشراكة كل من جياني إنفانتينو رئيس فيفا وجيا شاوكيان رئيس مجموعة هايسنس في حفل خاص أُقيم بمدينة شنغهاي.

وقال إنفانتينو خلال مراسم الإعلان عن اتفاقية الشراكة: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة هايسنس العلامة التجارية الرائدة في السوق العالمية، كراعٍ رسمي لبطولة كأس العالم للأندية وهي المسابقة التي ستُحدث ثورة في كرة القدم على صعيد الأندية".

مطالب بالإلغاء

قبل أيام، وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" رسالة إلى إنفانتينو طالبه فيها بإلغاء البطولة لعدم وجود رعاة.

وطالب تيباس بإلغاء منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وقال تيباس خلال حديثه في المنتدى الثاني لاتحاد الأندية الأوروبية في بروكسل: "إلى السيد رئيس فيفا - إنفانتينو - أنت تعلم أنك لم تبع حقوق البث لكأس العالم للأندية 2025، وتعلم أنك لم تبع أي حقوق رعاية، لذا ألغ كأس العالم، لا يحتاج إليها اللاعبون أو الأندية أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف تيباس "لنجلس للتفاوض، الحوار والتفاوض أمران مختلفان، المفاوضات تنتهي باتفاق والحوار ينتهي بلا شيء".

وشدد "أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاقات، الأهداف التي لديها لعالم كرة القدم هي أهدافنا أيضا، نحن لسنا أنانيين وهذا لا يمكن حله بكأس العالم للأندية".

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق فتح فترة تسجيل استثنائية قبل وخلال منافسات مونديال الأندية 2025.

ومن المقرر فتح فترة تسجيل استثنائية للاعبين في الأول من يونيو قبل انطلاق البطولة، بسبب انتهاء عقود بعض اللاعبين في 30 يونيو خلال المنافسة، كما سيسمح للفرق باستبدال لاعبين خلال فترة المشاركة بين 27 يونيو وحتى 3 يوليو ضمن حدود معينة.

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتأهل 31 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

- إنتر ميامي من الدولة المستضيفة (أمريكا)

المقعد المتبقي

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024