بنزيمة: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. ورودري لا يبهرني مثله

يرى كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي حاليا وريال مدريد سابقا إن فينيسيوس جونيور هو من كان يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وحصل رودري لاعب مانشستر سيتي على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وقال بنزيمة في حوار مع إل شيرينجيتو: "لقد رأيت ما قدمه فينيسيوس جونيور بالموسم الماضي، لا أريد التحدث عن فرنسا أو فرانس فوتبول ولكن كما قلت من قبل منذ وقت طويل، في الموسم الماضي وحتى عندما كنت بريال مدريد فينيسيوس جونيور دائما ما يبذل الكثير من الجهد ولا يسجل الأهداف فقط".

وواصل "في الموسم الماضي ريال مدريد توج بدوري أبطال أوروبا وفينيسيوس كان حاسما في كل مباراة تقريبا لذلك لا يوجد أي لاعب يستحق الكرة الذهبية أكثر منه".

واستمر "لا أملك أي شيء ضد رودري هو لاعب جيد جدا ولكن عندما أجلس على الأريكة لمشاهدة المباريات لا أراه يفعل الكثير من الأشياء المبهرة ولكن فينيسيوس يفعل ذلك كثيرا".

وتابع "فينيسيوس يشعر بالحزن وأنا حزين من أجله لأنه استحق التتويج بالجائزة وأتمنى أن يكون قويا ذهنيا، تحدثت معه بالأمس وأرى أنه كان قويا كفاية للعمل وفي يوم من الأيام سيتوج بها".

وأضاف "أرسلت رسالة إلى فينيسيوس وكنت أشعر بالحزن وهذا طبيعي لأنه عندما يراك الجميع متوجا بالكرة الذهبية وفي النهاية وقبل ساعات من الجائزة تعرف أنك لن تحصل عليها يكون الأمر معقدا".

وسبق لبنزيمة اللعب مع فينيسيوس في ريال مدريد خلال الفترة من 2018 حتى 2023.