الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

يستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025 ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه عندما يلعب ضد سيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

وأنهى الأهلي مشاركاته القارية التي بدأت في الموسم الحالي باللعب في دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى جور ماهيا الكيني في دور الـ32.

ثم لعب ضد الزمالك في السوبر الإفريقي وخسر بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على الأبيض في السوبر المصري بركلات الترجيح أيضا.

وأخيرا فاز الأهلي على العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024 في الجولة الأولى من الدوري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.