الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - أكرم توفيق - إسلام عيسى

يستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025 ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه عندما يلعب ضد سيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

وأنهى الأهلي مشاركاته القارية التي بدأت في الموسم الحالي باللعب في دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
إنفانتينو يهنئ الأهلي بالفوز على العين فايلر: رفع الخطيب لكأس البطولة لقطة عظيمة من الشناوي.. وسأظل واحدا من جمهور الأهلي ياسر إبراهيم: نضحك من تصريحات أندية آسيا قبل مواجهة الأهلي

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى جور ماهيا الكيني في دور الـ32.

ثم لعب ضد الزمالك في السوبر الإفريقي وخسر بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على الأبيض في السوبر المصري بركلات الترجيح أيضا.

وأخيرا فاز الأهلي على العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024 في الجولة الأولى من الدوري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
تغريم وإيقاف مصر للمقاصة عن القيد بسبب شيميليس بيكيلي محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) سموحة.. هدف غير محتسب تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب في اجتماع مع فاروق ونور الدين.. اتحاد الكرة يعلن تغيير المسؤول عن حكام الفيديو إمام: نحتفل وقت البطولة فقط.. سنفهم رمضان قريبا وهذا سر رفع الخطيب للكأس موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري
أخر الأخبار
تغريم وإيقاف مصر للمقاصة عن القيد بسبب شيميليس بيكيلي 33 ثاتيه | الكرة المصرية
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر 9 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 37 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي 41 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر