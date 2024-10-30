فالنسيا يطالب بتأجيل مباراته في كأس إسبانيا بسبب إعصار دانا

طالب نادي فالنسيا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراته ضد بارلا إسكويلا في كأس ملك إسبانيا بسبب إعصار دانا.

ومن المقرر أن يحل فالنسيا ضيفا على بارلا في مدريد في الدور الأول لكأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وأفاد النادي في بيان: "أرسل نادي فالنسيا طلبا للاتحاد الإسباني لكرة القدم لتأجيل المباراة التي كان من المقرر لعبها اليوم في مدريد ضد فريق بارلا إسكويلا".

وأضاف البيان "يعتبر النادي أن التأجيل سيكون القرار الأمثل بسبب العواقب الوخيمة لعاصفة دانا التي تشهدها مقاطعة فالنسيا، والتوصيات بتجنب السفر وقطع الاتصالات مع مدريد

وأوضح "تعازينا الحارة لكل أقارب وأصدقاء ضحايا العاصفة دانا. كل الدعم لجميع السكان والمجتمعات المتضررة والمجموعات التي تعمل على عواقب آثار العاصفة".

وأتم البيان "يكرر النادي جاهزيته لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة للسلطات والبلديات المتضررة".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

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