إنفانتينو يهنئ الأهلي بالفوز على العين

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

الخطيب - إنفانتينو

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه على العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "تهانينا للأهلي على فوزه الرائع على العين الإماراتي في كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ أمام 60 ألف مشجع في ستاد القاهرة الدولي".

وأضاف "هذه النتيجة التي تضمن له مكانا في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024 (كأس التحدي) في 14 ديسمبر على ملعب 974 في الدوحة قطر، هي نتيجة ستسعد بالتأكيد جماهيرك".

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وأتم "كل الطرق تؤدي إلى ستاد لوسيل عندما يقام نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 يوم الأربعاء 18 ديسمبر وهي المباراة التي تأهل إليها بالفعل نادي ريال مدريد".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي إنفانتينو كأس العالم للأندية
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