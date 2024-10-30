موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة 15 في تاريخه.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها.

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بينما أنهى البنك الأهلي الدوري في المركز 13 برصيد 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 1 نوفمرر.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وتلعب المباراة على استاد السلام.

البنك الأهلي الزمالك الدوري المصري
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