موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 13:39
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
ويسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة 15 في تاريخه.
وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها.
بينما أنهى البنك الأهلي الدوري في المركز 13 برصيد 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 1 نوفمرر.
ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
وتلعب المباراة على استاد السلام.
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