الزلزولي يمدد عقده مع ريال بيتيس

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

أعلن نادي ريال بيتيس تمديد عقد لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي لمدة موسم إضافي.

عقد اللاعب مع بيتيس كان سينتهي في صيف 2028 لكن تم تمديده إلى صيف 2029.

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في الصيف الماضي، أعلن ريال بيتيس شراء 50% من بطاقة عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة بشكل رسمي.

وقتها وقع الزلزولي على عقد انتقاله إلى ريال بيتيس حتى 2028 قادما من برشلونة ومقابل 7.5 مليون يورو.

شراء 50% من بطاقة اللاعب يعني أحقية برشلونة في التفاوض على سعر اللاعب في حالة قرر بيتيس بيعه إلى أي فريق آخر، ليحصل بيتيس على المبلغ الذي يراه، ويحصل برشلونة أيضا على المبلغ الذي يحدده.

منذ انضمامه إلى ريال بيتيس، شارك عبد الصمد في 51 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع 2.

كما أصبح المهاجم الشاب لاعبا أساسيا في منتخبه بلاده، وفاز بالميدالية البرونزية مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الصيف الماضي.

الزلزولي قضى الموسم قبل الماضي معارا من برشلونة إلى أوساسونا، إذ سجل أربعة أهداف في 28 مباراة خاضها.

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