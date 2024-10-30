مران الزمالك – جلسة بين جوميز وعمر جابر وفتوح.. وتدريبات تأهيلية لنداي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 13:12

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وشهد المران عقد جلسة بين جوزيه جوميز مدرب الفريق وأحمد فتوح وعمر جابر لإعطائهما تعليمات فنية حول أدوارهما بالملعب.

وعقد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة جلسة مع الفريق للاطمئنان على استعداده لبداية الدوري المصري.

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وأدى سيدي نداي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد السلام في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي وخسر لقب كأس السوبر المصري.

وأنهى الزمالك الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها.

مران الزمالك جوزيه جوميز أحمد فتوح عمر جابر
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