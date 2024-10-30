فايلر: رفع الخطيب لكأس البطولة لقطة عظيمة من الشناوي.. وسأظل واحدا من جمهور الأهلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - كانو سبورت

يرى رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي أن الجمهور الأحمر هو العنصر الأهم في منظومة النادي.

وقال فايلر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي يمتلك سمعة رائعة حول العالم فهو يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وشاهدت ذلك عندما كنت مدربا للفريق".

وأضاف "هذا النادي يعيش على الجمهور، وجمهوره هو أقوى جزء في منظومة النادي الأهلي".

أخبار متعلقة:
فايلر: استمتعت بالعمل مع لاعبي الأهلي.. وهذه حقيقة خلافاتي مع حسام عاشور وصالح جمعة فايلر: كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي وكورونا سبب رحيلي

وشدد "تعبيرات محمد الشناوي كانت رائعة جدا وقت رفع كأس البطولة عندما ترك الكأس للخطيب ليرفعه وكانت لقطة عظيمة ومستحقة لرئيس النادي الأهلي".

وأكمل "كنت أتحدث دائما عن الخطيب وأنا في أوروبا بشكل عظيم ويعطي الثقة لأي مدرب يعمل في النادي، فهو كان لاعبا عظيما وكبيرا وكرئيس يقود النادي بشكل لا تراه في أي مكان آخر".

وأتم تصريحاته "سأظل دائما من جمهور النادي الأهلي وأتمنى لهم السعادة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي فايلر الخطيب الشناوي
نرشح لكم
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) سموحة.. هدف غير محتسب تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب في اجتماع مع فاروق ونور الدين.. اتحاد الكرة يعلن تغيير المسؤول عن حكام الفيديو إمام: نحتفل وقت البطولة فقط.. سنفهم رمضان قريبا وهذا سر رفع الخطيب للكأس الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري
أخر الأخبار
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر 9 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي 41 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف ساعة | القسم الثاني
فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر