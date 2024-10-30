فايلر: رفع الخطيب لكأس البطولة لقطة عظيمة من الشناوي.. وسأظل واحدا من جمهور الأهلي

يرى رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي أن الجمهور الأحمر هو العنصر الأهم في منظومة النادي.

وقال فايلر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي يمتلك سمعة رائعة حول العالم فهو يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وشاهدت ذلك عندما كنت مدربا للفريق".

وأضاف "هذا النادي يعيش على الجمهور، وجمهوره هو أقوى جزء في منظومة النادي الأهلي".

وشدد "تعبيرات محمد الشناوي كانت رائعة جدا وقت رفع كأس البطولة عندما ترك الكأس للخطيب ليرفعه وكانت لقطة عظيمة ومستحقة لرئيس النادي الأهلي".

وأكمل "كنت أتحدث دائما عن الخطيب وأنا في أوروبا بشكل عظيم ويعطي الثقة لأي مدرب يعمل في النادي، فهو كان لاعبا عظيما وكبيرا وكرئيس يقود النادي بشكل لا تراه في أي مكان آخر".

وأتم تصريحاته "سأظل دائما من جمهور النادي الأهلي وأتمنى لهم السعادة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.