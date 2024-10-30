تخلى عن ألوان برشلونة.. بتروجت يعلن قميصه للموسم الجديد
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 12:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي بتروجت عن قميص فريقه الأساسي لموسم 2024/2025.
ولأول مرة تخلى بتروجت عن لون القميص بالأزرق والأحمر والذي تشابه في فترات سابقة مع قميص برشلونة، وسيلعب الفريق خلال الموسم المقبل باللون الأسود.
وجاء القميص من تصميم شركة أديداس باللون الأسود بالكامل مع وجود خطوط بيضاء.
وصعد بتروجت للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعد احتلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين.
وتأهل بتروجت رفقة غزل المحلة وحرس الحدود، فيما هبطت أندية المقاولون وبلدية المحلة والداخلية.
ويفتتح بتروجت مبارياته في الدوري المصري بمواجهة بيراميدز على ملعب 30 يونيو.
وينطلق الدوري اليوم الأربعاء بمواجهة حرس الحدود وسموحة.
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