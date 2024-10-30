يد - يحيى الدرع يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

بكاء يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بعد الخسارة من إسبانيا في ربع النهائي

خضع يحيى الدرع نجم كرة اليد المصرية لعملية جراحية في الرباط الصليبي بنجاح.

قبل أيام، أعلن نادي فيزبريم المجري إصابة الدولي المصري يحيى الدرع بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ونشر الدرع صورته بعد الجراحة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلا "أجمل منظر يأتي بعد أصعب تسلق".

أخبار متعلقة:
يد - مهاب سعيد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الفرنسي يد - انتهى موسمه.. إصابة الدرع بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي كرة يد - إبراهيم المصري: كنا أقوياء في بطولة إفريقيا بعد مونديال الأندية.. وضغط المباريات يد - يحيى خالد يتعملق ضد فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا

وأضاف "اليوم الأول من التأهيل بعد الرباط الصليبي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

فيما قال يحيى الدرع عبر موقعه ناديه "شكرا جزيلا على رسائل التشجيع العديدة، لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام في العملية الجراحية".

وأتم "من الآن فصاعدا، سأركز على العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن".

وتعرض النجم المصري إلى إصابة قوية أثناء مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي الخميس الماضي.

وانتهى موسم الدرع بسبب الإصابة وسيفتقد منتخب مصر لخدماته في بطولة العالم 2025 التي ستقام في يناير المقبل.

وتوج يحيى الدرع رفقة فيزبريم بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" قبل أيام على أرض مصر بعد الفوز على فريق ماجديبرج الألماني في النهائي.

لقب هو الخامس للنجم المصري صاحب الـ29 عاما رفقة فيزبريم بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس المجريين في الموسمين المنقضيين بعد انضمامه إلى الفريق عام 2022 قادما من الزمالك.

يحيى الدرع منتخب مصر فيزبريم
نرشح لكم
يد - مهاب سعيد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الفرنسي يد - يحيى خالد يتعملق ضد فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا كرة يد - إبراهيم المصري: كنا أقوياء في بطولة إفريقيا بعد مونديال الأندية.. وضغط المباريات يد - عضو إدارة الأهلي: مواجهة الزمالك كانت نهائي مبكر ولكن يد – الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة السابعة بالفوز على فلاورز البينيني انتهت بطولة إفريقيا لليد – الأهلي (43)-(22) فلاورز.. اللقب للأحمر كرة يد - الزمالك يحصد المركز الثالث بالفوز على المنتدى في بطولة إفريقيا بطولة إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في النهائي.. القناة الناقلة
أخر الأخبار
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر 3 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 31 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي 35 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف ساعة | القسم الثاني
فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر