يد - يحيى الدرع يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

خضع يحيى الدرع نجم كرة اليد المصرية لعملية جراحية في الرباط الصليبي بنجاح.

قبل أيام، أعلن نادي فيزبريم المجري إصابة الدولي المصري يحيى الدرع بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ونشر الدرع صورته بعد الجراحة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلا "أجمل منظر يأتي بعد أصعب تسلق".

وأضاف "اليوم الأول من التأهيل بعد الرباط الصليبي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

فيما قال يحيى الدرع عبر موقعه ناديه "شكرا جزيلا على رسائل التشجيع العديدة، لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام في العملية الجراحية".

وأتم "من الآن فصاعدا، سأركز على العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن".

وتعرض النجم المصري إلى إصابة قوية أثناء مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي الخميس الماضي.

وانتهى موسم الدرع بسبب الإصابة وسيفتقد منتخب مصر لخدماته في بطولة العالم 2025 التي ستقام في يناير المقبل.

وتوج يحيى الدرع رفقة فيزبريم بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" قبل أيام على أرض مصر بعد الفوز على فريق ماجديبرج الألماني في النهائي.

لقب هو الخامس للنجم المصري صاحب الـ29 عاما رفقة فيزبريم بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس المجريين في الموسمين المنقضيين بعد انضمامه إلى الفريق عام 2022 قادما من الزمالك.