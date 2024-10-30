في الجول يكشف – كيف استعدت إدارة المسابقات للموسم الجديد بـ أربع نقاط

ينطلق اليوم الأربعاء الموسم الجديد للدوري المصري 2024-2025 وذلك بالشكل الجديد للمسابقة من دور واحد.

ويقام الدوري المصري من دور واحد للمرحلة الأولى، ثم تقام المرحلة الثانية من مجموعتين الأولى لتحديد البطل والفرق المتأهلة لبطولات الأندية الإفريقية، والثانية لتحديد الهابطين.

وسيشرف على المسابقات في الموسم الجديد برابطة الأندية، طه عزت الذي تولى المنصب قبل عدة أسابيع.

ويكشف لكم FilGoal.com كيف تستعد إدارة المسابقات الجديدة للدوري المصري في موسمه الجديد.

أولا: إقرار اللوائح الخاصة بكل تفاصيل المسابقة بعد دراسة كافة الوقائع التي صنعت بلبلة وارتباك ووضع بنود تسمح بالتعامل مع أى مشكلة لتحقيق العدالة.

ثانيا: التنبيه حضور مراقبي المباريات قبل بدايتها بساعتين لمراجعة كافة التفاصيل والحد من الظواهر السلبية مثل تواجد أشخاص ليس لهم حق التواجد داخل الملعب، مع التنبيه على كل مراقب بتوثيق أي وقائع خروج عن النص والتجاوزات بتصويرها حتى تكون دليل مادي في إصدار العقوبات.

ثالثا: تم عقد ورش عمل للأندية من أجل شرح آلية العمل الجديدة كنوع من التثقيف للأندية.

رابعا: سيكون هناك حرص تام على ضمان انتظام المسابقة ليس فقط في المواعيد ولكن أيضا في الشكل والهئية أثناء المباريات ومراعاة التعامل مع حالات الطوارئ لضمان الجانب التسويقي للدوري.