خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الجولة الأولى من الدوري المصري
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 12:16
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وينطلق الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء بمواجهة سموحة وحرس الحدود.
ويمكن لكل فرد اختيار فريق واحد فقط يحضر مبارياته طوال الموسم.
وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:
الأربعاء 30 أكتوبر
طلائع الجيش × المصري.. 8:00 مساء – استاد السويس.
الخميس 31 أكتوبر
الجونة × زد.. 5:00 مساء – استاد خالد بشارة.
مودرن سبورت × إنبي.. 8:00 مساء – استاد السلام.
الجمعة 1 نوفمبر
بيراميدز × بتروجت.. 5:00 مساء – استاد 30 يونيو.
فاركو × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء – استاد برج العرب.
الزمالك × البنك الأهلي.. 8:00 مساء – استاد السلام.
السبت 2 نوفمبر
الإسماعيلي × غزل المحلة.. 5:00 مساء – استاد الإسماعيلية.
الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء – استاد السلام.
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