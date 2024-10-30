خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الجولة الأولى من الدوري المصري

تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود

مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب

في اجتماع مع فاروق ونور الدين.. اتحاد الكرة يعلن تغيير المسؤول عن حكام الفيديو