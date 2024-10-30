خبر في الجول - الإفراج عن ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عام في طريقهم للعودة إلى مصر

أفرجت السلطات الإماراتية عن ثلاثي الزمالك المحتجز عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي قد غادر محبسه في الإمارات وسيستعد إلى العودة إلى مصر خلال الساعات المقبلة.

وقرر رئيس دولة الإمارات العفو عن عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد ثلاث بالزمالك المحتجز على هامش أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أخبار متعلقة:
الزمالك يوجه الشكر للإمارات على العفو عن ثلاثي الفريق الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الإمارات على العفو عن ثلاثي الزمالك خبر في الجول – مسؤولو الزمالك ينهون إجراءات الإفراج عن ثلاثي الفريق في الإمارات وكالة أنباء الإمارات: العفو عن ثلاثي الزمالك المحتجز

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت نجاح التواصل بين المسؤولين في الدولتين في إنهاء أزمة الثلاثي.

ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الساعات المقبلة إلى مصر.

كان القضاء الإماراتي قرر الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

وقالت دائرة القضاء بأبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس":

"قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدزالتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري"

"وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابطالتنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

نبيل عماد الزمالك مصطفى شلبي الإمارات
نرشح لكم
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) سموحة.. هدف غير محتسب تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب دوري المحترفين - فيفا يرفع إيقاف القيد عن بلدية المحلة
أخر الأخبار
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر 7 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 34 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي 38 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف ساعة | القسم الثاني
فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر