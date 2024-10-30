ربيعة: البطل يظهر في الوقت الصعب.. وحققت 28 بطولة مع الأهلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

الأهلي - العين - رامي ربيعة

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على أن فريقه كان يهدف للفوز على العين الإماراتي لمواصلة الإنجازات بعد التتويج بالسوبر المصري ضد الزمالك.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ربيعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "كنا نريد الفوز والاستمرار في البطولة وتحقيق المزيد من الإنجازات بعد السوبر المصري أمام الزمالك".

وأضاف "العين فريق كبير في الإمارات وآسيا ولعبنا ضده بكل احترام وحققنا الفوز في مباراة غير سهلة".

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وواصل "العين يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين واسطعتنا إيقاف خطورتهم طوال المباراة".

وتابع "البطل يظهر في الوقت الصعب، لعبنا 3 بطولات في شهر خسرنا واحدة وفزنا ببطولتين، نريد دائما تحقيق الألقاب لنثبت أننا قادرين على صناعة التاريخ".

وأتم تصريحاته "هذه البطولة هي رقم 28 لي مع النادي الأهلي".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي العين رامي ربيعة
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