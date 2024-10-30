عمر كمال: من الرائع تحقيق بطولتين مع الأهلي في أسبوع

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - عمر كمال

عبر عمر كمال لاعب الأهلي عن سعادته بالمشاركة في الفوز على العين والتسبب في انتصار فريقه بعد دخوله المباراة بدقائق قليل.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عمر كمال عبر قناة أون تايم سبورتس: "المشاركة في الفوز على العين والتسبب في ركلة جزاء بعد دخولي المباراة أمر رائع وهو توفيق من الله".

وأضاف "ألعب مع الأهلي منذ أقل من سنة، ولكن هذا الفريق إذا تم وضعه تحت ضغط يخرج أفضل ما لديه ليحقق الإنجازات".

أخبار متعلقة:
طاهر: من الشرف لنا تحقيق بطولة لأول مرة في تاريخ الأهلي تصريحات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 أشرف داري: كل لاعب يساعد زميله في الأهلي.. ونريد تقديم مستوى مميز باستمرار

وأكمل عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من الرائع أن أحقق بطولتين في أسبوع واحد وأصنع التاريخ مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "أي فريق يأتي إلى ستاد القاهرة ليلعب ضد الأهلي أمام هذا الجمهور الرائع لن يخرج فائزا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي عمر كمال إنتركونتنينتال العين
نرشح لكم
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) سموحة.. هدف غير محتسب تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب دوري المحترفين - فيفا يرفع إيقاف القيد عن بلدية المحلة
أخر الأخبار
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر 8 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 35 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي 40 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف ساعة | القسم الثاني
فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر