عمر كمال: من الرائع تحقيق بطولتين مع الأهلي في أسبوع

عبر عمر كمال لاعب الأهلي عن سعادته بالمشاركة في الفوز على العين والتسبب في انتصار فريقه بعد دخوله المباراة بدقائق قليل.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

وقال عمر كمال عبر قناة أون تايم سبورتس: "المشاركة في الفوز على العين والتسبب في ركلة جزاء بعد دخولي المباراة أمر رائع وهو توفيق من الله".

وأضاف "ألعب مع الأهلي منذ أقل من سنة، ولكن هذا الفريق إذا تم وضعه تحت ضغط يخرج أفضل ما لديه ليحقق الإنجازات".

وأكمل عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من الرائع أن أحقق بطولتين في أسبوع واحد وأصنع التاريخ مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "أي فريق يأتي إلى ستاد القاهرة ليلعب ضد الأهلي أمام هذا الجمهور الرائع لن يخرج فائزا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.