بهدف قاتل في الوقت الإضافي.. دورتموند يودع كأس ألمانيا

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

فولفسبورج ضد بروسيا دورتموند

ودع بروسيا دورتموند بطولة كأس ألمانيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من فولفسبورج.

وفاز فولفسبورج بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب فولكسفاجن.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

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وفي الوقت الإضافي سجل جوناس ويند هدف الفوز لفولفسبورج تحديدا في الدقيقة 117 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت في كأس ألمانيا، فاز باير ليفركوزن على إلفيرسبيرج بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم باتريك شيك لليفركوزن في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة ضاعف شيك النتيجة لفريقه بهدف ثاني.

وأنهى أليكس جارسيا ثلاثية ليفركوزن في الدقيقة 36.

ليفركوزن هو بطل النسخة الماضية من كأس ألمانيا بدون تحت قيادة تشابي ألونسو.

كأس ألمانيا بروسيا دورتموند فولفسبورج
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