بهدف قاتل في الوقت الإضافي.. دورتموند يودع كأس ألمانيا

ودع بروسيا دورتموند بطولة كأس ألمانيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من فولفسبورج.

وفاز فولفسبورج بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب فولكسفاجن.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل جوناس ويند هدف الفوز لفولفسبورج تحديدا في الدقيقة 117 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ جوناس ويند يسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 117 من زمن الشوط الإضافي الثاني ويقود فولفسبورج إلى دور الــ 16 على حساب دورتموند #فولفسبورج: 1⃣#بوروسيا_دورتموند:0⃣#كأس_ألمانيا pic.twitter.com/TTsrMRt82H — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 29, 2024

وفي مباراة أخرى أقيمت في كأس ألمانيا، فاز باير ليفركوزن على إلفيرسبيرج بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم باتريك شيك لليفركوزن في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة ضاعف شيك النتيجة لفريقه بهدف ثاني.

وأنهى أليكس جارسيا ثلاثية ليفركوزن في الدقيقة 36.

ليفركوزن هو بطل النسخة الماضية من كأس ألمانيا بدون تحت قيادة تشابي ألونسو.