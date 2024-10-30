الاستقبال الخارق لم يكن كافيا.. أتليتكو مينيرو يتعادل مع ريفر بليت ويتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

جماهير ريفر بليت ضد أتليتكو مينيرو

تأهل أتليتكو مينيرو لنهائي كوبا ليبرتادوريس بعد حسم مواجهته ضد ريفربليت في نصف النهائي.

وتعادل مينيرو مع ريفربليت على ملعب الأخير بدون أهداف ليتأهل إلى النهائي بعد أن كان الفريق البرازيلي قد حقق الفوز في الذهاب ثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه.

المباراة شهدت استقبال جماهير ريفربليت للفريقين بعدد هائل من الألعاب النارية حول لون الملعب إلى الأحمر من أجل تحفيز لاعبي فريقه.

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تحفيز ريفربليت لم يكن كافيا للتسجيل وتحقيق الانتصار ليتأهل الفريق البرازيلي الذي حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة.

وسيلعب مينيرو في النهائي مع الفائز من بينارول الأوروجوياني وبوتافوجو البرازيلي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز بوتافوجو بخمسة أهداف دون مقابل ليضع قدما في النهائي.

ويسعى مينيرو للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز به في عام 2013 للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

وسيلعب الفائز بلقب كوبا ليفرتادوريس مع باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتينينتال على أن يلتقي الفائز مع الأهلي في نصف النهائي.

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من مواجهات القارات الأخرى في نهائي البطولة.

أتليتكو مينيرو كوبا ليبرتادوريس ريفر بليت
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