الاستقبال الخارق لم يكن كافيا.. أتليتكو مينيرو يتعادل مع ريفر بليت ويتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس

تأهل أتليتكو مينيرو لنهائي كوبا ليبرتادوريس بعد حسم مواجهته ضد ريفربليت في نصف النهائي.

وتعادل مينيرو مع ريفربليت على ملعب الأخير بدون أهداف ليتأهل إلى النهائي بعد أن كان الفريق البرازيلي قد حقق الفوز في الذهاب ثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه.

المباراة شهدت استقبال جماهير ريفربليت للفريقين بعدد هائل من الألعاب النارية حول لون الملعب إلى الأحمر من أجل تحفيز لاعبي فريقه.

🎇 Recibimiento histórico para River en un estadio iluminado por pirotecnia 💥 Viví la semifinal de la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @JPVarsky 🏆 pic.twitter.com/TVtLwzJqjI — telefe (@telefe) October 30, 2024

تحفيز ريفربليت لم يكن كافيا للتسجيل وتحقيق الانتصار ليتأهل الفريق البرازيلي الذي حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة.

وسيلعب مينيرو في النهائي مع الفائز من بينارول الأوروجوياني وبوتافوجو البرازيلي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز بوتافوجو بخمسة أهداف دون مقابل ليضع قدما في النهائي.

ويسعى مينيرو للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز به في عام 2013 للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

وسيلعب الفائز بلقب كوبا ليفرتادوريس مع باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتينينتال على أن يلتقي الفائز مع الأهلي في نصف النهائي.

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من مواجهات القارات الأخرى في نهائي البطولة.