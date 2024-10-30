مواعيد مباريات الأربعاء 30 أكتوبر - انطلاق الدوري المصري.. وتوتنام يواجه مانشستر سيتي
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 10:46
كتب : FilGoal
ينطلق اليوم الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2024/2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
الدوري المصري
حرس الحدود × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
طلائع الجيش × المصري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإيطالي
إمبولي × إنتر.. 8:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
فينيسيا × أودينيزي.. 8:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.
يوفنتوس × بارما.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
أتالانتا × مونزا.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.
كأس الرابطة الإنجليزية
برايتون × ليفربول.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
أستون فيلا × كريستال بالاس.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 9.
نيوكاسل × تشيلسي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
بريستون × أرسنال.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
مانشستر يونايتد × ليستر سيتي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
توتنام × مانشستر سيتي.. 11:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الهولندي
فينورد × أياكس.. 8:00 مساء.
كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت × بروسيا مونشنجلادباخ.. 8:00 مساء - دبي الرياضية.
ماينتس × بايرن ميونيخ.. 10:45 مساء - دبي الرياضية.
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