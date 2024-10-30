مواعيد مباريات الأربعاء 30 أكتوبر - انطلاق الدوري المصري.. وتوتنام يواجه مانشستر سيتي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

كرة الدوري المصري

ينطلق اليوم الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2024/2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

الدوري المصري

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حرس الحدود × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × المصري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإيطالي

إمبولي × إنتر.. 8:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

فينيسيا × أودينيزي.. 8:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

يوفنتوس × بارما.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × مونزا.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

كأس الرابطة الإنجليزية

برايتون × ليفربول.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × كريستال بالاس.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

نيوكاسل × تشيلسي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

بريستون × أرسنال.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

توتنام × مانشستر سيتي.. 11:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الهولندي

فينورد × أياكس.. 8:00 مساء.

كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت × بروسيا مونشنجلادباخ.. 8:00 مساء - دبي الرياضية.

ماينتس × بايرن ميونيخ.. 10:45 مساء - دبي الرياضية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء الدوري المصري كأس الرابطة الإنجليزية كأس ألمانيا
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