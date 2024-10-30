نابولي يفوز على ميلان بثنائية ويبتعد في الصدارة

حقق نابولي الفوز على ميلان بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سان سيور في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية نابولي في المباراة كل من كفيتشا كفاراتسخيليا وروميلو لوكاكو.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 25 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 7 نقاط عن إنتر والذي سيلعب ضد إمبولي، بينما توقف ميلان عند النقطة 14 في المركز الثامن.

تقدم نابولي مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق روميلو لوكاكو الذي انفرد مستغلا تمريرة من فرانك أنجويسا ليسدد في الشباك.

" لوكاكو يمارس عادته في ملعب الميلان " نابولي يتقدم على ميلان في السان سيرو بهدف عن طريق روميلو لوكاكو ⚽️#ميلان_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/KddMM0gmIL — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الفنان كفاراتسيخيليا يسجل الهدف الثاني لنابولي من مجهود فني رائع ⚽️#ميلان_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/32clkdso51 — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024

وسجل ألفارو موراتا هدفا لميلان في الشوط الثاني ولكنه ألغي لوجود حالة تسلل.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد أتالانتا يوم الأحد المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بينما يحل ميلان ضيفا على مونزا يوم السبت.