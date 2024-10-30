تصريحات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100

شدد إمام عاشور لاعب الأهلي على أن فريقه استعد جيدا لمباراة العين بعدما حقق السوبر المصري على حساب الزمالك.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال إمام عاشور عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أغلقنا صفحة السوبر المصري وحضرنا جيدا لمباراة العين".

وأضاف "لا يزال مشواري طويل مع الأهلي وكل يوم أتعلم الجديد، ونحن هنا نلعب للفوز على البطولات فقط".

وواصل "جمهور الأهلي عظيم ومهما تحدثت عنه لن أعطيه حقه، والجمهور صنع حالة رعب في الملعب من قوة التشجيع".

وأردف "في الأهلي إذا ضاعت بطولة سيأتي بدلا منها 100 بطولة، ونحلم أن يكون الأهلي بطل العالم".

وأكد "كهربا لاعب كبير ولا يوجد لاعب لا يخطئ، وتواجده معنا أعطى الفريق دفعة قوية".

وأشار "أنا إنسان بارد.. لا أركز مع مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات أو أي شيء، أركز فقط في الملعب والتدريبات وعملي مع النادي الأهلي لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأتم تصريحاته "حصلت على 6 بطولات في سنة و3 شهور مع الأهلي، وهذا لأن النادي هنا يلعب فقط من أجل الفوز بكل الألقاب".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.