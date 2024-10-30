أشرف داري: كل لاعب يساعد زميله في الأهلي.. ونريد تقديم مستوى مميز باستمرار

يرى أشرف داري مدافع الأهلي أن لاعبي فريقه قدموا مستوى مميز أمام العين مما ساهم في تحقيق الفوز.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وقال المدافع المغربي عبر أون تايم سبورتس: "الأهلي قدم مباراة قوية أمام العين واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا".

وأضاف "أشكر الجهاز الفني والجمهور الذي لم يتوقف عن دعم الفريق واللاعبين طوال المباراة".

وأكمل "كان لدينا ثقة كبيرة في كل اللاعبين ودخلنا المباراة بتركيز شديد وقدمنا كل ما لدينا فوق أرض الملعب".

وأتم تصريحاته "كل اللاعبين في المباراة كانوا نجوما وكل لاعب يكمل الآخر، نحن عائلة في الأهلي وسنقدم كل ما لدينا لنكمل الموسم بهذا المستوى المميز".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.