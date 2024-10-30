مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن الرسالة التي سيوجهها للاعبيه عقب الفوز على العين الإماراتي.

وتغلب الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد مساء الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة قائلا: "قدمنا مباراة قوية جدا ضد خصم عنيد وأعددنا اللاعبين بشكل جيد جدا للمباراة والنتيجة واضحة".

واستدرك "ومازلت أرى أنه هناك بعض الأمور التي يجب علينا التحسن فيها وسأتحدث في تلك الأمور مع اللاعبين".

وعن مستوى طاهر محمد طاهر قال كولر: "طاهر معنا منذ سنتين في الفريق وبدأ بشكل جيد وتعرض لإصابة وبعدها كان شارك لاعب آخر بدلا منه ولعب جيدا وكنت أتمنى عودته بقوة لأنني أعرف قدراته".

وواصل "هو عاد لقدراته الفنية والبدنية ورأينا ذلك اليوم كان تنقصه الثقة بعد الإصابة لافتقاده حساسية المباريات".

وأوضح مدرب الأهلي "المشكلة أنه كان يريد إثبات نفسه سريعا بعد العودة من الإصابة ولكن بعد فترة من الهدوء يقدم مباريات جيدة مثل لقاء سيراميكا كليوباترا وسجل هدفين وحصل على الثقة وهو فقط يحتاج للهدوء ويركز فقط على مستواه وألا يستمع للإعلام وأن يقتنع بنفسه".

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