أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز

شدد أكرم توفيق لاعب الأهلي على أن لاعبي فريقه أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي.

وقال أكرم توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس: "البعض شكك في إمكانيات لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي لكن أثبتنا أننا على قدر المسؤولية في السوبر المصري وأمام العين".

وأضاف "الأهم بالنسبة لي أن أكون في الملعب بغض النظر عن مركزي، أريد اللعب ومساعدة الأهلي في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "لا أركز مع التواصل الاجتماعي وأركز فقط في الملعب وأنفذ تعليمات الجهاز الفني".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.