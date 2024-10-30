الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

حسين الشحات بعد مباراة العين مع كأس إنتركونتنينتال

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أن فريقه كان يهدف للفوز على العين الإماراتي في كأس إنتركونتنينتال لمواصلة إسعاد الجماهير الحمراء بعد التتويج بالسوبر المصري.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "قدرنا في الأهلي أننا نلعب للفوز بكل البطولات وكل يوم ننافس على بطولة جديدة".

وأضاف "لعبنا ضد العين وهو فريق كبير ومحترم وقدمنا مستوى مميز وحققنا الفوز".

أخبار متعلقة:
رونالدو يهدر ركلة جزاء قاتلة.. النصر يودع كأس السعودية أمام التعاون مرتجي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في العالم كله أبو علي: جمهور الأهلي الأعظم في العالم.. ولعبنا مباراة مثالية ضد العين إنتركونتينينتال - كريسبو: كل شيء جربناه الأهلي قدم أفضل منه.. وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية

وأكمل "بعد السوبر الإفريقي تحدثنا معا أننا لا يجب أن نخسر بطولة أخرى ولذلك كنا نقاتل في الملعب لتحقيق الفوز دون النظر من سيسجل الأهداف".

وواصل "من المهم أن نحقق الفوز ونكتب التاريخ وطالما الجمهور يدعمنا سنحقق البطولات".

وأتم تصريحاته "استبدلت قميص الأهلي مع قميص العين الخاص باللاعب بندر الأحبابي فهو صديقي واتفقت معه على ذلك منذ فترة وجمهور العين له معزة خاصة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

العين الأهلي حسين الشحات
نرشح لكم
تصرحيات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز مرتجي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في العالم كله أبو علي: جمهور الأهلي الأعظم في العالم.. ولعبنا مباراة مثالية ضد العين إنتركونتينينتال - كريسبو: كل شيء جربناه الأهلي قدم أفضل منه.. وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية السولية: سنحتفل بالفوز على العين ونبدأ سريعا الاستعداد للدوري المصري كولر: سنفعل كل ما لدينا لنصل إلى نهائي كأس إنتركونتينينتال
أخر الأخبار
تصرحيات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 11 دقيقة | الكرة المصرية
أشرف داري: كل لاعب يساعد زميله في الأهلي.. ونريد تقديم مستوى مميز باستمرار 16 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز 33 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يوجه الشكر للإمارات على العفو عن ثلاثي الفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الإمارات على العفو عن ثلاثي الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يهدر ركلة جزاء قاتلة.. النصر يودع كأس السعودية أمام التعاون ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 4 خبر في الجول - تجديد حبس عبد الواحد وشلبي ونبيل عماد في أبو ظبي وتأجيل القضية