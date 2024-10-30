الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أن فريقه كان يهدف للفوز على العين الإماراتي في كأس إنتركونتنينتال لمواصلة إسعاد الجماهير الحمراء بعد التتويج بالسوبر المصري.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "قدرنا في الأهلي أننا نلعب للفوز بكل البطولات وكل يوم ننافس على بطولة جديدة".

وأضاف "لعبنا ضد العين وهو فريق كبير ومحترم وقدمنا مستوى مميز وحققنا الفوز".

وأكمل "بعد السوبر الإفريقي تحدثنا معا أننا لا يجب أن نخسر بطولة أخرى ولذلك كنا نقاتل في الملعب لتحقيق الفوز دون النظر من سيسجل الأهداف".

وواصل "من المهم أن نحقق الفوز ونكتب التاريخ وطالما الجمهور يدعمنا سنحقق البطولات".

وأتم تصريحاته "استبدلت قميص الأهلي مع قميص العين الخاص باللاعب بندر الأحبابي فهو صديقي واتفقت معه على ذلك منذ فترة وجمهور العين له معزة خاصة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.