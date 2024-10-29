الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الإمارات على العفو عن ثلاثي الزمالك

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لرئيس دولة الإمارات بسبب العفو عن لاعبي الزمالك المحتجزين في الإمارات.

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" العفو عن ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد المحتجز.

وأشارت الوكالة إلى أن العفو عن الثلاثي جاء بقرار من رئيس الدولة محمد بن زايد من باب العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت نجاح التواصل بين المسؤولين في الدولتين في إنهاء أزمة الثلاثي.

ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الساعات المقبلة إلى مصر.

كان القضاء الإماراتي قرر الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

وقالت دائرة القضاء بأبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس":

"قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدزالتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري"

"وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابطالتنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك كلف المحامي الخاص به بالذهاب إلى محكمة أبوظبي والتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بعد التأكد من أن صيغته التنفيذية واجبة التنفيذ وليس مع إيقاف التنفيذ.

ويأمل الزمالك بالاكتفاء بالفترة التي قضاها الثلاثي داخل الحبس، أو تخفيف العقوبة إلى أقصى درجة ممكنة.

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.