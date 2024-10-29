رونالدو يهدر ركلة جزاء قاتلة.. النصر يودع كأس السعودية أمام التعاون
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 23:43
كتب : FilGoal
أهدر كريستيانو رونالدو قائد النصر ركلة جزاء قاتلة فشل بها في إدراك التعادل ضد التعاون ليخسر أول بطولات الموسم الجاري رسميا.
وودع النصر كأس السعودية بالخسارة من التعاون بهدف دون رد.
سجل وليد الأحمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.
احتفالية لاعبي التعاون بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك على حساب النصر #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/Gvd0GAL4en— SSC (@ssc_sports) October 29, 2024
وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل النصر على ركلة جزاء سددها رونالدو أعلى المرمى وذهبت الكرة للمدرجات.
ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر.
رونالدو يهدر ركلة الجزاء المحتسبة للنصر بالوقت القاتل ❌#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/EWtd79ySNp— SSC (@ssc_sports) October 29, 2024
ومنذ انتقاله إلى النصر لم يفز رونالدو بأي لقب رسمي مع النادي الملقب بالعالمي.
بيد أن النصر توج بلقب كأس البطولة العربية والتي تعد ودية وغير رسمية لأنه لا يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".