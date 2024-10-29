رونالدو يهدر ركلة جزاء قاتلة.. النصر يودع كأس السعودية أمام التعاون

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد التعاون

أهدر كريستيانو رونالدو قائد النصر ركلة جزاء قاتلة فشل بها في إدراك التعادل ضد التعاون ليخسر أول بطولات الموسم الجاري رسميا.

وودع النصر كأس السعودية بالخسارة من التعاون بهدف دون رد.

سجل وليد الأحمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

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وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل النصر على ركلة جزاء سددها رونالدو أعلى المرمى وذهبت الكرة للمدرجات.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر.

ومنذ انتقاله إلى النصر لم يفز رونالدو بأي لقب رسمي مع النادي الملقب بالعالمي.

بيد أن النصر توج بلقب كأس البطولة العربية والتي تعد ودية وغير رسمية لأنه لا يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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