مرتجي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في العالم كله

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - مارسيل كولر

وصف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ناديه بأكبر قلعة رياضية في العالم كله.

وتغلب الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وتوج الأهلي في ختام المباراة بكأس القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأقيانوسيا وذلك بعد خوض كل من العين وأوكلاند سيتي والمارد الأحمر منافسات البطولة.

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وتحدث مرتجي لقناة "أبو ظبي" الرياضية عقب المباراة قائلا: "الأهلي دائما يريد إسعاد جماهيره الطماعة التي لا تقبل سوى برقم واحد".

وأضاف "هذه بطولة جديدة تضاف لخزائن الأهلي من هذا النوع فهذا يدل أن الأهلي ليس فقط أكبر قلعة بل أكبر قلعة رياضية في العالم كله".

وأردف "جمهور الأهلي هو الأصل فمن صنع النادي الأهلي هم جماهيره وأتمنى أن تكون الكرة المصرية دائما بهذا الحضور لأن أساسها هي الجماهير".

وأتم مرتجي تصريحاته "أي حدث يقاس نجاحه بالحضور الجماهيري وحضورهم اليوم كان رائعا".

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