أبو علي: جمهور الأهلي الأعظم في العالم.. ولعبنا مباراة مثالية ضد العين

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

الأهلي - العين - هدف وسام أبو علي

يرى وسام أبو علي مهاجم الأهلي أن فريقه لعب مباراة مثالية ضد العين الإماراتي.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة جيدة جدا في الهجوم والدفاع والضغط والاستحواذ على الكرة وقدمنا مستوى مميز للغاية".

وأضاف "لعبنا بنفس الشراسة التي لعبنا بها ضد الزمالك ومن الدقيقة الأولى ضغطنا بقوة وكل اللاعبين كانوا على أتم جاهزية".

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وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي هو أعظم جمهور في العالم، وشرف لي أن ألعب أمام هذا الجمهور ولن أنسى ما يحدث معي هنا، أنا قادم دوري كنت لا أفوز فيه ولا أحقق البطولات".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي وسام أبو علي العين
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