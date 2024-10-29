إنتركونتينينتال - كريسبو: كل شيء جربناه الأهلي قدم أفضل منه.. وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية

يرى هيرنان كريسبو مدرب العين إن فريقه ارتكب أخطاء فردية لا يمكن ارتكابها خلال مواجهة الأهلي.

وكان الأهلي تغلب على العين الإماراتي اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه هي كرة القدم أحيانا يكون لديك تصور للمباراة وتعتقد أنه خيار جيد ولكن اليوم لم نلعب بشكل جيد وارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية ودفعنا ثمنها غاليا وعندما تلعب في مثل ذلك المستوى يكون من الصعب ارتكاب الأخطاء، مع تلك الأجواء يجب أن تقدم مباراة مثالية ولكننا لم نقم بذلك".

وواصل "من غير السهل أن تلعب على مثل ذلك الملعب والأهلي أخذ المبادرة من الدقيقة الأولى لأنه يلعب على أرضه، ومفتاح الشوط المباراة كنت الخطأ الذي تسبب في الهدف بالشوط الأول، هذه فرصة جيدة للتعلم ويجب أن نعيش مع الأخطاء ونتعلم منها".

وتابع "اللعب ضد مثل هذ النوع من الجماهير صعب ولكن الأهم هو أننا نحترم البطولة وعلى مستوى كرة القدم الأهلي لعب بشكل أفضل منا".

وشدد "حاولنا اللعب بسفيان رحيمي كمهاجم ولكن بعد تأخرنا حاولنا إضافة لابا كودجو معه ولكن كل الحلول التي حاولناها لم تأتي بالنتيجة، لم تكن ليلتنا وكل شيء جربناه قاموا بشيء أفضل منه، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا ولكن لم نشعر بالراحة في أي وقت من المباراة".

وأضاف "استقبلنا الأهداف من أخطاء فردية لا يمكن ارتكابها في مثل تلك المباريات".

واستمر "الأهلي فريق جيد جدا ولعبنا على ملعبهم وبالطبع كانوا أكثر تحفزا واللعب خارج ملعبك أصعب ولكن هذه هي كرة القدم وهكذا جاءت القرعة ويجب أن نحترمها".

وأردف "لعبنا ضد فريق قوي وأمام جماهيره، نشعر بالفخر بماضينا ولكن الآن يجب أن نعيش حاضرنا ونستعد للمستقبل ويجب أن نقلب تلك الصفحة".

وأتم "كل هذا المجهود والطاقة أحيانا لا تكون كافية، لا أريد ان أقول إننا قمنا بمعجزة بالتتويج بدوري أبطال آسيا ولكن أقول إننا نريد الوصول إلى هنا من جديد".

المباراة المقبلة للأهلي ستكون في 11 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وستقام المباراة في ملعب 974 الذي أنشئ خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحتى الآن لم يتم معرفة بطل أمريكا الجنوبية في ظل أن البطولة مازالت في نصف النهائي.

وستنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.