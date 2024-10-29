السولية: سنحتفل بالفوز على العين ونبدأ سريعا الاستعداد للدوري المصري

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 23:02

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - هدف عمرو السولية

عبر عمرو السولية لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على العين الإماراتي، مشددا على أن الاحتفال بالانتصار لن يستمر كثيرا.

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "في الأهلي نحصل على البطولة ثم نغلق صفحتها، سنحتفل اليوم وبداية من الغد سنبدأ الاستعداد للدوري المصري".

وأضاف " الجمهور يحب الأهلي وهو الداعم الأساسي لنا".

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وأتم تصريحاته "كل يوم نجدد طموحنا ويجب على كل لاعب أن يسعى لزيادة عدد بطولاته ويصنع لنفسه التاريخ مع الأهلي".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

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